Nordkoreanische Hacker landen Millionen-Coup

Nordkoreanische Hacker haben nach japanischen und US-Angaben digitale Währungen in Millionenhöhe erbeutet. Wie die japanische Polizei am Dienstag mitteilte, wurden Kyptowährungen in Höhe von mehr als 300 Millionen Dollar (rund 288 Millionen Euro) von der japanischen Krypto-Börse DMM Bitcoin gestohlen.