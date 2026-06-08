Parteienförderung: „Regierung, gönnt euch…“

„... aber wundert euch nicht, wenn euch die Wähler davonlaufen“, schreiben viele „Krone“-Leser zur geplanten Erhöhung der Parteienförderung. Während bei Studenten, Familien und Pensionisten gespart wird, sollen die Parteien künftig mehr Geld erhalten. Für viele in der Community ist das ein völlig falsches Signal. Eine Auswahl der Reaktionen lesen Sie hier.