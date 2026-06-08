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Parteienförderung: „Regierung, gönnt euch…“

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08.06.2026 14:01
Sparen ja, aber bitte nicht bei uns. Kritik kommt jedoch von den NEOS.
Sparen ja, aber bitte nicht bei uns. Kritik kommt jedoch von den NEOS.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Hannes Sommer
Von Hannes Sommer

„... aber wundert euch nicht, wenn euch die Wähler davonlaufen“, schreiben viele „Krone“-Leser zur geplanten Erhöhung der Parteienförderung. Während bei Studenten, Familien und Pensionisten gespart wird, sollen die Parteien künftig mehr Geld erhalten. Für viele in der Community ist das ein völlig falsches Signal. Eine Auswahl der Reaktionen lesen Sie hier.

0 Kommentare

Für viele Kommentatoren ist die Debatte vor allem eine Frage der Glaubwürdigkeit. Während Bürger, Familien und Pensionisten Einschnitte hinnehmen müssten, wolle die Politik bei sich selbst nicht sparen. Entsprechend scharf fällt die Kritik aus.

„Völlig abgehoben“
Ein Großteil der Leser wirft den Regierungsparteien fehlendes Gespür für die Stimmung im Land vor. Besonders häufig fallen Begriffe wie „Realitätsverlust“ oder „Selbstbedienung“. „Krone“-Leser Ruderl findet für den Plan von ÖVP und SPÖ klare Worte und spricht von einer „bodenlosen Unverschämtheit und Frechheit sondergleichen“.

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Ruderl
Trotz Einsparungen in allen Bevölkerungsschichten haben ÖVP und SPÖ nichts besseres zu tun als um die Erhöhung ihrer Parteiförderungen nachzudenken.
Die NEOS halten sich ja da noch raus.
Meine Meinung dazu: an allen Ecken und Enden einsparen, sich selbst aber die Taschen schamlos vollzustopfen, ist eine bodenlose Unverschämtheit und Frechheit sondergleichen.
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Kitty68
Solche Aktionen macht d en österreichischen Bürger nur mehrsprachlos und wütend! Wir sollen auf gut deutsch den Gürtel enger schnallen und diese Regierung erhöht sich ihr eigenes Solär ! Unbegreiflich !
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Omicron
Sind die von allen guten Geistern verlassen. Eine provokative Frechheit.
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NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke kritisiert die von SPÖ und ÖVP geplante Erhöhung der ...
NEOS-Abgeordnete Sophie Wotschke kritisiert die von SPÖ und ÖVP geplante Erhöhung der Parteienförderung scharf.(Bild: Thomas Topf)

Parteien sollen zuerst bei sich selbst sparen
Eine zweite Gruppe geht noch weiter. Sie fordert nicht nur den Verzicht auf die Erhöhung, sondern eine deutliche Kürzung der bestehenden Förderungen. Österreich habe im internationalen Vergleich ohnehin ein sehr großzügiges System, argumentieren viele.

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Wasesnichtgibt
Die Parteiförderung dürfen nicht erhöht werden, sondern um 50% gekürzt werden. Wie überheblich sind die Versager, von der ÖVP und SPÖ. Das versteht kein Bürger mehr, aber Wahltag ist Zahltag.
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Duke-Laurenz
Auch diese Förderungen gehören abgeschafft. Sie sollen wie andere Vereine von den Mitgliedsbeiträgen leben!
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2N3055
Skandalös, mehr kann man dazu nicht sagen.
Eine Kürzung um 50% wäre angebracht.
Die glauben wirklich Österreich unter sich aufteilen zu können.
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Wenn die Regierung sich streitet, freut sich das dritte Lager: Profitieren in zweierlei Hinsicht ...
Wenn die Regierung sich streitet, freut sich das dritte Lager: Profitieren in zweierlei Hinsicht dürfte vor allem Herbert Kickl und seine FPÖ.(Bild: Imre Antal)

„Das stärkt nur die FPÖ“
Viele sind überzeugt, dass die Regierungsparteien damit den Freiheitlichen zusätzliche Stimmen zutreiben. Andere Leserinnen und Leser, wie etwa Betty32168, weisen darauf hin, dass die FPÖ als derzeit stärkste Kraft ebenfalls von höheren Förderungen profitieren würde und wohl auch selbst für die Erhöhung stimmen würden.

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123Leser123
Bitte liebe Regierung, gönnt euch. Aber heult später nicht Rum und fragt euch warum die FPÖ immer mehr Zulauf bekommt
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Betty32168
Ich gehe jede Wette ein, dass die Blauen ungeniert mitstimmen werden, falls so ein Antrag im Parlament zur Abstimmung kommen würde. Denen ist das Geld näher als der Österreicher.
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Am Ende zeichnet sich ein deutliches Bild: Die überwiegende Mehrheit der Community lehnt eine Erhöhung der Parteienförderung in Zeiten eines Sparbudgets ab. Darüberhinaus zeigt die Debatte, dass viele Leser einen breiteren Diskurs über Sinn, Höhe und Ausgestaltung der Parteienförderung für notwendig halten.

Ihre Meinung ist gefragt!
Sollten Parteien in Zeiten von Sparpaketen ebenfalls auf finanzielle Erhöhungen verzichten? Oder braucht eine unabhängige Demokratie eine ausreichend finanzierte Parteienlandschaft? Diskutieren Sie mit – wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!

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