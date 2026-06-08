Kein Spiel, aber ÖFB-Kicker schreibt WM-Geschichte

Rolle als Ersatzmann

Rangnick sagte im Mai bei der WM-Kaderbekanntgabe über Wiegele: „Er hat ein völlig anderes Profil als alle anderen Torhüter, mit seiner Körpergröße und mit seiner – für einen Torwart – herausragenden Technik am Ball. Meine Feldspieler konnten in den ersten drei Trainingseinheiten gar nicht glauben, dass er ein Torwart ist, als er bei der ,Hösche‘ mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob es so einen Torwart noch einmal in Österreich geben wird. Wir kannten ihn ja selbst eigentlich noch nicht so richtig bis vor einem Jahr. Deswegen haben wir uns ganz bewusst für ihn entschieden.“