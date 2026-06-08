Kein Spiel, aber ÖFB-Kicker schreibt WM-Geschichte

Schon vor Turnierbeginn schreibt Florian Wiegele WM-Geschichte. Der ÖFB-Torwart ist nämlich der größte Spieler, der je an einer Fußball-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. Er überflügelt den bisherigen Rekordhalter aus den Niederlanden um zwei Zentimeter. Von Teamchef Ralf Rangnick gab es jedenfalls schon viel Lob.
Mit 2,05 Metern ist Wiegele nun der größte Spieler der WM-Geschichte. Bisher hatte der niederländische Torhüter Andries Noppert den Rekord inne – mit seinen 2,03 Metern fehlen ihm aber ganze zwei Zentimeter auf den ÖFB-Kicker.
Wiegele hat beim 5:1-Testspielsieg gegen Ghana Ende März sein Debüt für Österreich gegeben. Der Schlussmann von Viktoria Pilsen hat dabei einen guten Eindruck hinterlassen und Teamchef Ralf Rangnick längst von seinen Fähigkeiten überzeugt.
Rolle als Ersatzmann
Rangnick sagte im Mai bei der WM-Kaderbekanntgabe über Wiegele: „Er hat ein völlig anderes Profil als alle anderen Torhüter, mit seiner Körpergröße und mit seiner – für einen Torwart – herausragenden Technik am Ball. Meine Feldspieler konnten in den ersten drei Trainingseinheiten gar nicht glauben, dass er ein Torwart ist, als er bei der ,Hösche‘ mitgespielt hat. Ich weiß nicht, ob es so einen Torwart noch einmal in Österreich geben wird. Wir kannten ihn ja selbst eigentlich noch nicht so richtig bis vor einem Jahr. Deswegen haben wir uns ganz bewusst für ihn entschieden.“
Ob er bei der WM zum Einsatz kommt, ist allerdings nicht sicher. Er gilt weiterhin als Ersatzmann für Salzburg-Goalie Alexander Schlager – vielleicht reicht es aber beim üppigen WM-Spielplan aber für die ein oder andere Minute. Das ÖFB-Team startet am 17. Juni gegen Jordanien (6 Uhr MEZ – live im sportkrone.at-Liveticker) in das erste WM-Abenteuer seit 1998.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.