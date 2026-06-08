Toto Wolff: „Wir haben jetzt einen neuen Rockstar“

Das nächste Rennen steigt kommendes Wochenende in Barcelona, ehe am 28. Juni der Große Preis von Österreich in Spielberg im Kalender steht. Antonelli will „weiter pushen“, wie er in Monaco betonte – und die Lehren aus dem Vorjahr gezogen haben. „Ich versuche, den Druck so gut es geht anzunehmen, denn ich möchte nicht, dass er mich wieder so zermürbt wie letztes Jahr in den europäischen Rennen.“ Vor zwölf Monaten war Antonelli in Monte Carlo 18. und damit Letzter geworden.