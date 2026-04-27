So helfen Sie Ihrem Gedächtnis auf die Sprünge

Unser Gedächtnis funktioniert im Wesentlichen in drei Phasen: Das sensorische Gedächtnis, das nur Millisekunden andauern kann, erfasst Rohdaten wie visuelle Eindrücke, Geräusche und Gerüche. Das Arbeits- oder auch Kurzzeitgedächtnis speichert und verarbeitet eine kleine Menge an Informationen über mehrere Sekunden oder länger und ermöglicht es uns dadurch etwa, im Kopf zu rechnen, Anweisungen zu befolgen oder Gelesenes zu verstehen.