Trauer um Marvin G.: „War engagiert und beliebt“

Der Sanitäter, Pistenretter und Feuerwehrmann wurde kurz vor seinem 30. Geburtstag aus dem Leben gerissen. Seine Kameraden sind tief betroffen. Ein Neurochirurg erklärt die Hintergründe der dramatischen Erkrankung.
„Wir sind alle tief betroffen. Marvin war ein sehr engagierter, empathischer und beliebter Kollege.“ Alexander Kaineder, Bezirksrettungskommandant von Kirchdorf, kann es selbst kaum glauben, dass Marvin Grüblinger nicht mehr zum Dienst im Rettungsauto antreten wird. Der junge Mann war seit Jahren freiwillig beim Roten Kreuz als Sanitäter im Einsatz und übernahm viele Dienste, brachte regelmäßig Patienten in Spitäler.
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