Neues Team: „Jeder lebt fürs Rennfahren“

Für Valentina Höll war es ein Winter der Veränderungen. Durch das Aus ihres Teams YT Mob im vergangenen Herbst musste sich die Mountainbikerin plötzlich ein neues Team suchen. Fündig wurde sie bei Commencal, mit dem sie nach der Vorbereitung sehr zufrieden ist. „Es ist auf jeden Fall eine Umstellung. Von außen wirkt es vielleicht wie ein kleines Team, aber intern ist es extrem professionell aufgestellt“, erzählt die Downhill-Queen, die als vierfache und amtierende Gesamtweltcupsiegerin in die am Wochenende in Südkorea startende Saison geht. Erstmals seit 25 Jahren steigt für die Downhill-Fahrer wieder ein Rennen auf dem asiatischen Kontinent.