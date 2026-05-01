Ein Katzen-Podcast, der unter die Haut geht

Katzen begleiten Menschen auf leisen Pfoten – und genau deshalb so nachhaltig. Sie beobachten, sie sind da, sie verändern den Alltag. Im Podcast „Cat People“ wird diese besondere Beziehung zum Ausgangspunkt für sehr intime Gespräche. Dieses Mal zu Gast bei Sandra Herbsthofer: „Krone“-Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner!
Katzen wirken auf den ersten Blick wie stille Beobachter des Alltags – elegant, unabhängig, manchmal unnahbar. Und doch sind sie oft genau das Gegenteil: emotionale Anker, Charakterköpfe und stille Mitbewohner, die mehr über uns wissen, als wir glauben. Genau dieses besondere Verhältnis steht im Zentrum von „Cat People“ – dem Podcast, in dem sich alles um Menschen und ihre Katzen dreht, und der schnell weit über süßen Cat Content hinausgeht.
Wenn aus Small Talk große Gefühle werden
In „Cat People“ spricht Podcast-Host Sandra Herbsthofer mit bekannten Persönlichkeiten über ihr Leben – und über die Katzen, die sie begleiten. Was oft leicht, verspielt und charmant beginnt, entwickelt sich rasch zu etwas viel Tieferem: Gespräche über Beziehungen, mentale Gesundheit oder auch persönliche Krisen.
Die Katzen selbst werden dabei zu mehr als nur Haustieren – sie sind Türöffner, emotionale Übersetzer und manchmal sogar eine Art ehrlicher Spiegel. Kaum ein anderes Thema bringt Menschen so schnell dazu, wirklich persönlich zu werden.
Taschentuch-Alarm
Auch „Krone“-Tierecke Leiterin Maggie Entenfellner gibt in dieser besonderen Gesprächsatmosphäre sehr private Einblicke. Besonders ergreifend: Die liebevollen Worte über ihren Kater „Professor Brösel“, den sie erst vor wenigen Tagen schmerzvoll für immer verabschieden musste. Sie erzählt von einem Leben zwischen emotionaler Nähe zu Tieren und der täglichen Konfrontation mit den Schattenseiten des Tierschutzes.
Private Einblicke
Im Podcast spricht sie auch über die herausfordernde Arbeit im Ressort, über Verantwortung, emotionale Belastung – und darüber, warum man trotz allem nicht abstumpfen darf. Im Gespräch zeigt sich einmal mehr, was „Cat People“ ausmacht: Hinter jeder Katze steckt eine Geschichte – und hinter jeder Geschichte ein Mensch, der mehr von sich preisgibt, als er vielleicht erwartet hätte.
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