Ein Katzen-Podcast, der unter die Haut geht

Katzen wirken auf den ersten Blick wie stille Beobachter des Alltags – elegant, unabhängig, manchmal unnahbar. Und doch sind sie oft genau das Gegenteil: emotionale Anker, Charakterköpfe und stille Mitbewohner, die mehr über uns wissen, als wir glauben. Genau dieses besondere Verhältnis steht im Zentrum von „Cat People“ – dem Podcast, in dem sich alles um Menschen und ihre Katzen dreht, und der schnell weit über süßen Cat Content hinausgeht.