Ferdinand über den Heiligen Geist als Beifahrer

Wenn man ihm so zuhört, da glaubt man, der junge Mann schöpft daraus unendliche Kräfte. Tut er tatsächlich, obwohl auch er eine Zeit lang davon abgekommen war. „Mein Glaube ist eigentlich erst in späteren Jahren gekommen. Ich mache ungern Sachen, die ich nicht verstehe. So war es damals. Lustigerweise verändert sich das gerade, denn jetzt mache ich viel lieber Sachen, die ich nicht verstehe.“