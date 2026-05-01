ORF-Geheimberichte bergen viel Sprengstoff

„Das Bild ist verheerend“

Für die Compliance-Berichte wurden laut Westentahler jeweils 60 Mitarbeiter befragt und „das Bild ist verheerend. Hier gibt es nicht nur den Anschein unangemessenen Verhaltens, sondern das unangemessene Verhalten ist objektiviert.“ Wenn Weißmann wegen des Anscheins des unangemessenen Verhaltens von Thurnher gekündigt wurde, müssten jetzt weitere Kündigungen folgen, so Westenthaler.

Es brauche so rasch wie möglich Konsequenzen, verlangt er. „Frau Thurnher ist gefordert, nicht bis zum Sommer zu warten, sondern sofort zu handeln.“ Gelesen hat Westenthaler die Berichte streng geheim in einem Kammerl unter Aufsicht. Sogar sein Handy musste er abgeben.