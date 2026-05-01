„Jetzt zählen nur die drei Finalspiele vor der WM“

Der 5:1-Kantersieg in Innsbruck gegen WSG Tirol war wohl die beste Leistung des GAK in der Quali-Runde – und besonders WM-Aspirant Jacob Italiano erinnert sich mit größten Freuden an die Show vom Tivoli, denn dort hat er den ersten Hattrick seiner Karriere erzielt, der Wellen bis nach Australien geschlagen hat.