Kolumbianer als Partyschreck beim GP Vorarlberg

Lokalmatadore glänzen an der Spitze

Dabei war die Équipe von Mastermind Thomas Kofler, der auch als Veranstalter im Walgau glänzte und mit seinem Team wieder ein sensationelles Sport- und Familienevent auf die Beine stellte, von Sportdirektor Paul Renger bestens eingestellt worden. Lokalmatador Dominik Amann ersetzte den neuerlich erkrankten Giacomo Ballabio – und machte gemeinsam mit dem zweiten Ländle-Rider Kilian Feurstein wichtige Arbeit im Feld. Insbesondere, als sich eine vierköpfige Ausreißergruppe bildete, achteten die beiden darauf, dass der Abstand nicht zu groß wurde. Mit Erfolg, denn auf der achten und letzten großen Runde war das Feld wieder vereint.