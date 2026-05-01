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Launiges Interview

Kühbauer: „Hätt auch Matt‘n vom Herbert genommen“

ÖFB Cup
01.05.2026 19:15
LASK-Trainer Didi Kühbauer (2. v. re.) sorgte im ORF-Sieger-Interview für viele Lacher.
LASK-Trainer Didi Kühbauer (2. v. re.) sorgte im ORF-Sieger-Interview für viele Lacher.(Bild: ORF Screenshot)
Porträt von Dominik Marek
Von Dominik Marek

Launiges Sieger-Interview von Didi Kühbauer! Nach seinem zweiten Cup-Titel in Folge – diesmal mit dem LASK – war der 55-Jährige beim ORF bestens gelaunt. Nach der nervenaufreibenden Partie standen plötzlich seine Haare im Fokus.

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Kühbauer krönt sich erneut zum Cup-Sieger und bestätigt damit seinen Ruf als Mann für die großen Spiele. Nach dem Erfolg mit dem WAC im letzten Jahr führt er diesmal den LASK zum Titel.

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Gelächter in der Runde
Im Anschluss zeigte sich der 55-Jährige bestens gelaunt. Im ORF-Interview bei Rainer Pariasek – im Beisein der Experten Helge Payer und Herbert Prohaska – wurde Kühbauer gefragt, ob ihm das Spiel einige graue Haare gekostet habe. „Wenn wir gewinnen, hätte ich auch die Matt’n vom Herbert genommen. Das wäre mir wurscht gewesen“, scherzte Kühbauer.

Mit diesem Schmäh sorgte Kühbauer für großes Gelächter in der Runde und bewies damit einmal mehr, dass er nicht nur sportlich, sondern auch verbal liefern kann.

Kühbauer nahm Herbert Prohaska auf die Schaufel.
Kühbauer nahm Herbert Prohaska auf die Schaufel.(Bild: ORF Screenshot)

Kühbauer: „Waren vor sechs Monaten im Ar*** daheim“
Kühbauer weiter: „Ein schöneres Gefühl gibt es heute nicht. Wenn du sechs Jahrzehnte einem Titel hinterherläufst und dir das heute auch mit der Dramaturgie des Spiels passiert, dann gibt es nichts Schöneres. Auch für die Fans, es gibt nichts Größeres. Schlussendlich gewinnen wir verdient. Jeder Titel ist fantastisch. Wenn man die Geschichte kennt, wie er entstanden ist, ist es umso schöner. Wir waren vor sechs Monaten im Ar*** daheim. Jetzt haben die Jungs wirklich was Großes geleistet. Ich muss ein Lob aussprechen, weil wenn du zweimal hinten bist und immer wieder zurückkommst, dann haben sie schon die nötige Qualität gehabt. Es ist schön, dass wir einen Titel haben, und jetzt kann natürlich alles passieren.“

Zum Ligaspiel gegen Rapid am Montag: „Bei der Terminierung ist ihnen richtig etwas Gutes eingefallen. Warum nicht gleich am Sonntag? Am Montag ein Match zu haben, da hätte man sich das ein bisschen besser überlegen müssen.“

LASK: Erster Titel seit 1965
Die Linzer holten die erste Trophäe seit dem Double-Gewinn 1965. Die US-Amerikaner George Bello (101.) und Samuel Adeniran (103.) erzielten vor 22.000 Zuschauern im Wörthersee Stadion von Klagenfurt in der Verlängerung die entscheidenden Treffer zum 4:2-Sieg gegen Altach.

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