Kühbauer: „Hätt auch Matt‘n vom Herbert genommen“

Kühbauer: „Waren vor sechs Monaten im Ar*** daheim“

Kühbauer weiter: „Ein schöneres Gefühl gibt es heute nicht. Wenn du sechs Jahrzehnte einem Titel hinterherläufst und dir das heute auch mit der Dramaturgie des Spiels passiert, dann gibt es nichts Schöneres. Auch für die Fans, es gibt nichts Größeres. Schlussendlich gewinnen wir verdient. Jeder Titel ist fantastisch. Wenn man die Geschichte kennt, wie er entstanden ist, ist es umso schöner. Wir waren vor sechs Monaten im Ar*** daheim. Jetzt haben die Jungs wirklich was Großes geleistet. Ich muss ein Lob aussprechen, weil wenn du zweimal hinten bist und immer wieder zurückkommst, dann haben sie schon die nötige Qualität gehabt. Es ist schön, dass wir einen Titel haben, und jetzt kann natürlich alles passieren.“