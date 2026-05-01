Hang droht auf Atterseestraße abzurutschen

Im Gemeindegebiet von Innerschwand am Attersee ist es entlang der B151, der Atterseestraße, zu einer gefährlichen Hanginstabilität gekommen, warnt die Marktgemeinde Mondsee derzeit auf ihrer Homepage. Die Straße verläuft entlang der Grenze zu Salzburg. Ab Sonntag ist sie gesperrt.
Betroffen ist der Abschnitt zwischen Kilometer 35,170 und 35,265 (zwischen Brunnfeld und in der Au), wo der Hang oberhalb der Straße deutliche Verformungen zeigt und auf die Fahrbahn abzurutschen droht.
Nach Angaben eines am 29. April 2026 hinzugezogenen Geologen wurden auf einer Länge von rund 100 Metern ausgeprägte Rissbildungen festgestellt. Zudem kam es bereits zu Geländeverschiebungen von bis zu 1,2 Metern. Die Situation wird als „Gefahr i, Verzug“ eingestuft.
Besonders kritisch ist die aktuelle Wetterprognose: Für die kommende Woche sind anhaltende Niederschläge angekündigt. Diese könnten die Stabilität des Hanges weiter beeinträchtigen und ein kurzfristiges Abrutschen der Erd- und Gesteinsmassen auslösen.
Die zuständigen Behörden appellieren daher eindringlich an die Bevölkerung, den betroffenen Bereich zu meiden und den Anweisungen vor Ort unbedingt Folge zu leisten. Weitere Maßnahmen zur Sicherung und Beobachtung des Hanges werden derzeit geprüft.
Je nach Entwicklung kann es auch zu einer sofortigen Sperre kommen.
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