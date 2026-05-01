Wien feiert den Mai – doch Zweifel marschieren mit

Zwischen roter Fahne und stiller Skepsis

Unter den Tausenden fällt Reinhard auf: Er kommt aus Tirol, ist eigentlich Grün-Wähler – und trotzdem hier. „Wir machen alle Jahre einen Wien-Ausflug. Dass der auf den 1. Mai fällt, war Zufall“, erzählt er mit einem Schmunzeln. Dann aber wird er ernst: „Ermutigend, dass so viele kommen – auch, obwohl es ein langes Wochenende ist.“ Den Anblick des vollgefüllten Platzes findet auch er beeindruckend: „Im Moment geht vieles in Richtung totalitärer Systeme. Da ist es schön, wenn man hört, wie man hier das Sozialwesen über den persönlichen Vorteil stellt.“