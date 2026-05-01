ÖFB-Cup-Finale: LASK gegen Altach ab 16 Uhr LIVE

„Es ist grundsätzlich so, dass du in dem Moment da sein musst. Wir müssen ab Freitag, 16.00 Uhr, versuchen, diesen Titel zu holen, den sich jeder wünscht. Auf unserer und auf gegnerischer Seite“, sagte der Chefcoach der Linzer. Kühbauer hat Finalerfahrung. Vor einem Jahr stemmte er mit dem WAC die rund zwölf Kilogramm schwere Cup-Trophäe. 2025 war für den 55-Jährigen nun ebenso kein großes Thema wie 1965. „Es ist seither sehr viel Zeit vergangen. Es ist etwas, das nicht bei uns herumschwirrt“, meinte er.