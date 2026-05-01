Trump: Höhere Zölle für Autos und Lkw aus der EU!

Diese Fahrzeuge sind von der Zollerhöhung ausgenommen

Auf Autos und Lkw europäischer Hersteller, die in Werken in den USA produziert werden, werde es weiterhin keine Zölle geben, schrieb der US-Präsident weiter. Viele Automobil- und Lkw-Werke würden sich derzeit im Bau befinden, hieß es weiter, „mit Investitionen von über 100 Milliarden Dollar – EIN REKORD in der Geschichte der Auto- und Lkw-Produktion“, schrieb Trump. „Diese Werke, die mit amerikanischen Arbeitskräften besetzt sind, werden bald eröffnet – so etwas wie das, was heute in Amerika passiert, hat es noch nie gegeben!“