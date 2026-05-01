FPÖ will 2027 für „ordentlichen Tuscher“ sorgen

FPÖ und SPÖ trennte am 1. Mai in Linz nicht nur die Donau: Mit Blick auf das kommende Wahljahr und viel Rückenwind aus Wien versprach LH-Vize ein Wahlbeben: „Es ist Zeit für einen Richtungswechsel.“
Volkskanzler Herbert Kickl im Volkswagen „Herbie“ – zumindest fürs Foto rollten der FPÖ-Obmann und Oberösterreichs Parteichef Manfred Haimbuchner in einem blau lackierten VW Käfer vors Festzelt am Urfahranermarkt in Linz. Den 1. Mai haben die Blauen längst für sich zum Feiertag gemacht – und das wurde bei ihrer Kundgebung im Bierzelt am Freitagvormittag deutlich.
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