Eiltempo-Pässe für Künstler und Sportler, aber …

... besagt, dass eine erleichterte Verleihung der Staatsbürgerschaft für den Fremden in Fällen möglich ist, in welchen dies wegen der „bereits erbrachten und von ihm noch zu erwartenden außerordentlichen Leistungen im besonderen Interesse der Republik liegt“.

Davon profitieren bekanntermaßen vor allem Sportler und Künstler. Allerdings gilt diese Bestimmung eben auch bei wissenschaftlichen oder wirtschaftlichen Leistungen.