Euregio-Lawinenreport: Über neun Millionen Aufrufe

Der außergewöhnlich heimtückische Winter 2025/2026 forderte auch die Prognostiker in Tirol, Südtirol und im Trentino. Der letzte Lagebericht für diese Saison wird am Samstagabend veröffentlicht.
An 156 Tagen wurde im Winter 2025/2026 ein Lawinenreport erstellt. Mit rund 9,1 Millionen Aufrufen der Website www.lawinen.report in dieser Saison wurde erneut ein Rekord erzielt. Im vergangenen Winter waren es „nur“ 5,7 Millionen Aufrufe. Mit 40 Todesopfern und 34 Verletzten fällt auch die Unfallstatistik in der Euregio überdurchschnittlich aus.
Verständlich aufbereitete Informationen
„Die Zugriffszahlen zeigen, wie wichtig verlässliche, aktuelle und verständlich aufbereitete Informationen für Touren und Variantenfahrten sind. Der Euregio-Lawinenreport ist ein starkes Beispiel dafür, wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit die Sicherheit im alpinen Raum stärkt“, betont Euregio-Präsident LH Anton Mattle.
Der Euregio-Lawinenreport ist ein starkes Beispiel dafür, wie grenzüberschreitende Zusammenarbeit die Sicherheit im alpinen Raum stärkt.
Euregio-Präsident LH Anton Mattle
Bild: Christof Birbaumer
Altschneeproblem zog sich durch die ganze Saison
Ein Altschneeproblem sorgte fast im ganzen Winter für extrem heimtückische Verhältnisse. „Über eineinhalb Monate waren Alarmzeichen wie spontane Lawinenabgänge, von Personen ausgelöste Lawinen, Setzungsgeräusche, Rissbildungen und Fernauslösungen an der Tagesordnung“, weiß Patrick Nairz, Leiter des Lawinenwarndiensts Tirol.
Künftig nur noch Blogs
Dieser veröffentlicht am Samstagabend für Sonntag den letzten Lagebericht der Saison. Für mögliche kritische Situationen danach gibt es einen Blog.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.