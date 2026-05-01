Euregio-Lawinenreport: Über neun Millionen Aufrufe

An 156 Tagen wurde im Winter 2025/2026 ein Lawinenreport erstellt. Mit rund 9,1 Millionen Aufrufen der Website www.lawinen.report in dieser Saison wurde erneut ein Rekord erzielt. Im vergangenen Winter waren es „nur“ 5,7 Millionen Aufrufe. Mit 40 Todesopfern und 34 Verletzten fällt auch die Unfallstatistik in der Euregio überdurchschnittlich aus.