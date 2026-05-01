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Bayern lassen „Pferdelunge“ Laimer anrennen

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
01.05.2026 18:50
ÖFB-Star Konrad Laimer
ÖFB-Star Konrad Laimer(Bild: GEPA)
Porträt von Thomas Steiger
Von Thomas Steiger

ÖFB-Teamkicker Konrad Laimer blitzt wohl in München mit seinen Gehaltsforderungen ab. Für Florian Grillitsch ist die Saison vorbei, die WM sollte sich aber ausgehen. Und ÖFB-Vizevorstandsvorsitzender Johannes Wutzlhofer war beim FIFA-Kongress in Kanada.

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Droht Laimer seinen Status bei den Bayern zu verspielen – wortwörtlich? Denn an der Säbener Straße deutet sich eine Entwicklung im Gehaltspoker an, die keiner der beiden Seiten so richtig schmecken wird.

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