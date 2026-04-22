Erstes „Digital Detox-Café“ eröffnet in Wien

Mit „Offline Oida“ eröffnet am Samstag in Wien das laut Eigenangabe erste „Digital Detox-Café“. Das Pop-up-Projekt findet jeweils am Wochenende von 10 bis 18 Uhr statt und versteht sich als bewusster Gegenpol zu Dauererreichbarkeit, Scrollen und digitaler Reizüberflutung.
Im Lokal im Hof in Wien-Wieden stehen analoge Aktivitäten wie Gespräche, Bücher, Spiele und Atemübungen im Fokus. „Offline ist das neue Luxusgut“, sagte Initiator Christoph Thomann in einer Aussendung.
Elektronische Geräte wie Smartphones, Laptops und Tablets sollen während des Aufenthalts ausgeschaltet, im Flugmodus belassen oder in verschließbaren Fächern verwahrt werden.
Auch das Angebot im Café ist reduziert: Eine kleinere Speisekarte soll helfen, Auswahlstress zu vermeiden. In Zusammenarbeit mit der Bücherei Wien wurde eine Leseecke eingerichtet, während der Spieleklub Paradice Wien analoge Spiele sowie regelmäßige Spieletage organisiert. Zusätzlich wird jede Stunde eine freiwillige, angeleitete Atempause angeboten.
Laut den Initiatoren Thomann und Sebastian Müller Klasz soll „Offline Oida“ ein Ort sein, der mentale Entlastung fördert und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.
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