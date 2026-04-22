Erstes „Digital Detox-Café“ eröffnet in Wien

Mit „Offline Oida“ eröffnet am Samstag in Wien das laut Eigenangabe erste „Digital Detox-Café“. Das Pop-up-Projekt findet jeweils am Wochenende von 10 bis 18 Uhr statt und versteht sich als bewusster Gegenpol zu Dauererreichbarkeit, Scrollen und digitaler Reizüberflutung.