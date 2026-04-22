Unbefugte erlangten Zugriff auf Claude Mythos

Dies sei genau an dem Tag geschehen, an dem Anthropic Pläne für eine begrenzte Testphase des Modells angekündigt habe. Seitdem nutze die Gruppe das Modell regelmäßig, jedoch nicht für Zwecke der Cybersicherheit. Anthropic teilte mit, man untersuche einen Bericht zu einem unbefugten Zugriff auf die Vorabversion „Claude Mythos Preview“ über die Umgebung eines Drittanbieters.