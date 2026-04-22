Unbefugte erlangten Zugriff auf Claude Mythos

Eine kleine Gruppe unbefugter Nutzer hat sich offenbar Zugang zu dem umstrittenen neuen KI-Modell Mythos des Entwicklers Anthropic verschafft. Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Dokumente und einen Insider meldete, erlangten die Personen in einem privaten Online-Forum Zugriff auf die Software.
Dies sei genau an dem Tag geschehen, an dem Anthropic Pläne für eine begrenzte Testphase des Modells angekündigt habe. Seitdem nutze die Gruppe das Modell regelmäßig, jedoch nicht für Zwecke der Cybersicherheit. Anthropic teilte mit, man untersuche einen Bericht zu einem unbefugten Zugriff auf die Vorabversion „Claude Mythos Preview“ über die Umgebung eines Drittanbieters.
Anthropic hatte Mythos am 7. April vorgestellt. Die Vorabversion wird im Rahmen des sogenannten Project Glasswing ausschließlich ausgewählten Organisationen aus dem Bereich der defensiven Cybersicherheit zur Verfügung gestellt. Mythos gilt als das bisher leistungsfähigste Modell des Unternehmens für Programmieraufgaben und autonomes Handeln.
Experten und Aufsichtsbehörden warnen jedoch vor Missbrauchspotenzial: Die Künstliche Intelligenz sei in der Lage, Schwachstellen in gängigen Betriebssystemen und Webbrowsern zu erkennen und auszunutzen. Nach Angaben von Anthropic hat das Modell Tausende schwerwiegende Sicherheitslücken in weitverbreiteter Software identifiziert.
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