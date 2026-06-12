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„Keine Frage!“

Sind Sie auch so ein pünktlicher Mensch?

Vorarlberg
12.06.2026 07:00
Es gibt Menschen, die sind immer zu spät dran – und es gibt welche, die erscheinen zu jedem ...
Es gibt Menschen, die sind immer zu spät dran – und es gibt welche, die erscheinen zu jedem Termin überpünktlich. Stefan Vögel zählt ganz klar zu Letzteren.(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Afr)
Porträt von Stefan Vögel
Von Stefan Vögel

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen.

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Der Grad der Pünktlichkeit eines Menschen muss eine angeborene Eigenschaft sein, anders lässt sich die Vielfalt ihrer Ausprägungen schwer erklären – speziell, wenn Leute aus demselben Elternhaus stammen, in dieser Hinsicht aber buchstäblich unterschiedlich ticken. Ich zum Beispiel bin ein sehr pünktlicher, um nicht zu sagen überpünktlicher Mensch, der lieber zu früh zu einem Treffen erscheint als zu spät. Ob dies aus Höflichkeit geschieht oder lediglich meinen genetischen Fingerabdruck darstellt, den ich im Moment meiner Zeugung mitbekommen habe, kann ich nicht sagen. Jedenfalls fühle ich mich unwohl, wenn ich zu spät dran bin, und ich kann dann gar nicht anders als meinen Treffpartner darüber vorab per Handy zu informieren und nenne meist sogar noch den Grund dafür, bevor ich sie oder ihn in Unkenntnis warten lasse. An meiner Erziehung kann das nicht liegen, da alle Kinder gleich erzogen wurden, in puncto Pünktlichkeit jedoch völlig anders handeln.

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