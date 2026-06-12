Sind Sie auch so ein pünktlicher Mensch?

Der Kabarettist, Autor und Menschenkenner Stefan Vögel beantwortet Fragen, die sich andere erst gar nicht zu stellen wagen.
Der Grad der Pünktlichkeit eines Menschen muss eine angeborene Eigenschaft sein, anders lässt sich die Vielfalt ihrer Ausprägungen schwer erklären – speziell, wenn Leute aus demselben Elternhaus stammen, in dieser Hinsicht aber buchstäblich unterschiedlich ticken. Ich zum Beispiel bin ein sehr pünktlicher, um nicht zu sagen überpünktlicher Mensch, der lieber zu früh zu einem Treffen erscheint als zu spät. Ob dies aus Höflichkeit geschieht oder lediglich meinen genetischen Fingerabdruck darstellt, den ich im Moment meiner Zeugung mitbekommen habe, kann ich nicht sagen. Jedenfalls fühle ich mich unwohl, wenn ich zu spät dran bin, und ich kann dann gar nicht anders als meinen Treffpartner darüber vorab per Handy zu informieren und nenne meist sogar noch den Grund dafür, bevor ich sie oder ihn in Unkenntnis warten lasse. An meiner Erziehung kann das nicht liegen, da alle Kinder gleich erzogen wurden, in puncto Pünktlichkeit jedoch völlig anders handeln.
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