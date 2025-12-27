„Wir brauchen keinen, der Essen fotografiert!“

Soziale Medien nutze der Moderator vor allem beruflich und als Informationsquelle, privat so gut wie gar nicht. „Ich war auch früher schon niemand, der sich die ganze Zeit für Klatsch interessiert hat oder dafür, was die Leute, die ich kenne, zu Mittag gegessen haben“, sagte Kalkofe, der in seinem neuen Buch „Nie war Früher schöner als Jetzt“ die Nostalgie der Babyboomer-Generation aufs Korn nimmt.