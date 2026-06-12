WM-Fieber am Arbeitsplatz: Das ist zu beachten

Die Fußball-Weltmeisterschaft zieht auch viele Steirer in ihren Bann. Aber was, wenn ein Match während der Dienstzeit stattfindet? Ein Arbeitsrechts-Experte erklärt, was Sie beim Mitfiebern am Arbeitsplatz beachten müssen.
Endlich ist es so weit! Diee Fußball-Weltmeisterschaft in Nordamerika ist gestartet. Unzählige Fans fiebern seit Monaten dem Ankick entgegen. Das Event bringt jedoch die eine oder andere Hürde für heimische Anhänger mit sich: Die Spielzeiten verteilen sich nämlich über die ganze Nacht. Für so manchen könnten einzelne Fußballspiele sogar in die Arbeitszeit fallen. Aber was ist dann erlaubt? Die „Krone“ hat bei der steirischen Arbeiterkammer nachgefragt, wie Sie am besten eine Rote Karte vom Chef vermeiden.
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