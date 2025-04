Extreme Esstrends im Internet als „fettes“ Problem

Efecan Kültür, ein türkischer Tiktoker, postete beinahe täglich Videos, in denen er Unmengen an Essen vor der Kamera verspeiste – sie wurden tausendfach geklickt. Mit nur 24 Jahren starb er kürzlich an seiner Fettleibigkeit. Davor war er längere Zeit im Krankenhaus (siehe Artikellink unten).