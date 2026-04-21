Millionenstrafe gegen Post in Italien verhängt

Die Ermittlungen waren nach zahlreichen Meldungen und Beschwerden seit April 2024 eingeleitet worden. Im Mittelpunkt standen insbesondere die Apps BancoPosta und Postepay. Diese hätten „übermäßig invasive Eingriffe“ in die Privatsphäre der Nutzer beinhaltet, die für Zwecke der Betrugsprävention nicht erforderlich gewesen seien.