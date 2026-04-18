„Bei uns zählen Leidenschaft und Emotionen“

Auftakt in die neue „Krone“-Vereinsserie! Zum Start wird der Wasserball-Klub Paris Lodron Salzburg näher vorgestellt. Von den Anfängen in den 80er Jahren über den ersten Meistertitel 2002 bis zur Gegenwart. Christian Stickler, der den Verein wie kaum ein anderer kennt, plauderte aus dem Nähkästchen.