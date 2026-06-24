Leube-Chef ist jetzt auch Zement-Präsident

Berger führt Leube seit 2022 und studierte Betriebswirtschaft in Innsbruck. Als VÖZ-Präsident will er vor allem die CO₂-Reduktion der Branche vorantreiben. „Ich werde, gemeinsam mit dem Vorstand der VÖZ, die brisanten Themen weiter vorantreiben, besonders am Herzen liegt mir die CO₂-Reduktion, eine Herkulesaufgabe, die wir nur gemeinsam bewältigen können“, so Berger.