Fest abgesagt! „Bei 38 Grad ist das zu gefährlich“

„Das ist bei dem Wetter zu gefährlich – auch für unsere Mitarbeiter, die noch dazu gegrillt hätten“, so Flörl. „Ich will keinesfalls die Rettung rufen müssen, weil jemand umkippt – egal ob Gast oder Mitarbeiter.“ Zudem hätten auch die Musiker Bedenken geäußert, dass es bloß mit Sonnenschirm auf dem Beton zu heiß werde.