Fest abgesagt! „Bei 38 Grad ist das zu gefährlich“

Die Hitzewelle hat Salzburg fest im Griff. Bei Temperaturen jenseits der 30 Grad Celsius gibt es nun erste Absagen von Sommerfesten, die für das Wochenende – den Hitze-Höhepunkt – geplant gewesen wären. Eine Organisatorin befürchtete gar, die Rettung rufen zu müssen ...
Kurzfristig abgesagt hat Enikö Flörl das geplante Stadtfest in Mattsee am kommenden Wochenende „Ich habe die Wetterprognosen gesehen und sofort die Gemeinde angerufen“, sagt die Organisatorin. Eigentlich hätte zwei Tage lang am Marktplatz jeweils von 11 bis 22 Uhr ausgelassen gefeiert werden sollen.
Wir sind traurig über die Absage, aber es geht nicht anders. Ich will keinesfalls die Rettung rufen müssen, weil jemand umkippt – egal ob Gast oder Arbeiter.
Enikö Flörl, Segel Bistro-Betreiberin
Bild: zVg
„Das ist bei dem Wetter zu gefährlich – auch für unsere Mitarbeiter, die noch dazu gegrillt hätten“, so Flörl. „Ich will keinesfalls die Rettung rufen müssen, weil jemand umkippt – egal ob Gast oder Mitarbeiter.“ Zudem hätten auch die Musiker Bedenken geäußert, dass es bloß mit Sonnenschirm auf dem Beton zu heiß werde.
Ähnlich sieht das auch Bürgermeister Michael Schwarzmayr (ÖVP): „Die Entscheidung muss zwar jeder für sich treffen, aber ich glaube, dass sich bei mehr als 30 Grad Celsius keiner auf den Marktplatz setzen wird.“ Erfahrungsgemäß ziehe es die Menschen an Hitzewochenenden eher zur Abkühlung in das Strandbad.
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