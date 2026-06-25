Neues Trikot: In Mozart-Dress zu „Rock ‘n’ Röhl“

Der FC Red Bull Salzburg veröffentlichte am Mittwochabend in einem besonderen Ambiente das neue Auswärtstrikot für die Saison 2026/27. Neo-Cheftrainer Danny Röhl bekam für eine besondere Aussage bei seinem Kurzauftritt viel Applaus.
Der berühmteste Sohn Salzburgs hätte heuer seinen 270. Geburtstag gefeiert. Und in der kommenden Saison spielt Wolfgang Amadeus Mozart auch eine Rolle beim Auswärtstrikot der Bullen. Dieses wurde gestern in Mozarts Wohnhaus am Salzburger Makartplatz präsentiert und erinnert farblich an den roten Zwirn, den das Musikgenie einst liebend gerne trug.
Passend: Salzburg will in der kommenden Saison endlich wieder die erste Geige spielen. Als Dirigent fungiert dabei Danny Röhl, der beim Event vor geladenen Gästen kurz selbst auf der Bühne stand. „In der Musik gibt es Noten, bei uns einen Matchplan. Und wenn sich jeder dran hält, klingt ein Spiel schön“, sagte der 37-Jährige, der mit Sebastian Heidinger (bis zuletzt in Leipzig) einen Co-Trainer holte.
Die Bullen sollen endlich wieder attraktiv auftreten und gleichzeitig erfolgreich sein. „Wir wollen den Spaß und die Freude ins Stadion zurückbringen“, stellte der Coach klar. Eine Aussage, für die Röhl viel Beifall von den Fans bekam.
Geschäftsführer Stephan Reiter ergänzte, dass man nicht nur an die erfolgreiche Vergangenheit anschließen, sondern auch in Zukunft neue Geschichten schreiben wolle. Also, um im Musik-Jargon zu bleiben: mit „Rock ’n’ Röhl“!
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