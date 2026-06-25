Neues Trikot: In Mozart-Dress zu „Rock ‘n’ Röhl“

Passend: Salzburg will in der kommenden Saison endlich wieder die erste Geige spielen. Als Dirigent fungiert dabei Danny Röhl, der beim Event vor geladenen Gästen kurz selbst auf der Bühne stand. „In der Musik gibt es Noten, bei uns einen Matchplan. Und wenn sich jeder dran hält, klingt ein Spiel schön“, sagte der 37-Jährige, der mit Sebastian Heidinger (bis zuletzt in Leipzig) einen Co-Trainer holte.