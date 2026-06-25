Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Red Bull Salzburg

Neues Trikot: In Mozart-Dress zu „Rock ‘n’ Röhl“

Red Bull Salzburg
25.06.2026 05:00
Christian Zawieschitzky (li.) und Tim Drexler in der neuen Auswärtswäsch‘.
Christian Zawieschitzky (li.) und Tim Drexler in der neuen Auswärtswäsch‘.(Bild: GEPA)
Porträt von Sebastian Steinbichler
Porträt von Christoph Kolland
Von Sebastian Steinbichler und Christoph Kolland

Der FC Red Bull Salzburg veröffentlichte am Mittwochabend in einem besonderen Ambiente das neue Auswärtstrikot für die Saison 2026/27. Neo-Cheftrainer Danny Röhl bekam für eine besondere Aussage bei seinem Kurzauftritt viel Applaus.  

0 Kommentare

Der berühmteste Sohn Salzburgs hätte heuer seinen 270. Geburtstag gefeiert. Und in der kommenden Saison spielt Wolfgang Amadeus Mozart auch eine Rolle beim Auswärtstrikot der Bullen. Dieses wurde gestern in Mozarts Wohnhaus am Salzburger Makartplatz präsentiert und erinnert farblich an den roten Zwirn, den das Musikgenie einst liebend gerne trug.

Danny Röhl kam beim Trikot-Event zu einem kurzen Auftritt auf der Bühne.
Danny Röhl kam beim Trikot-Event zu einem kurzen Auftritt auf der Bühne.(Bild: GEPA)

Passend: Salzburg will in der kommenden Saison endlich wieder die erste Geige spielen. Als Dirigent fungiert dabei Danny Röhl, der beim Event vor geladenen Gästen kurz selbst auf der Bühne stand. „In der Musik gibt es Noten, bei uns einen Matchplan. Und wenn sich jeder dran hält, klingt ein Spiel schön“, sagte der 37-Jährige, der mit Sebastian Heidinger (bis zuletzt in Leipzig) einen Co-Trainer holte.

Die Geschäftsführer Stephan Reiter (li.) und Marcus Mann (re.) mit Linus Klumpner, ...
Die Geschäftsführer Stephan Reiter (li.) und Marcus Mann (re.) mit Linus Klumpner, Geschäftsführer der Internationalen Stiftung Mozarteum & Direktor der Mozart-Museen.(Bild: FC Red Bull Salzburg)

Die Bullen sollen endlich wieder attraktiv auftreten und gleichzeitig erfolgreich sein. „Wir wollen den Spaß und die Freude ins Stadion zurückbringen“, stellte der Coach klar. Eine Aussage, für die Röhl viel Beifall von den Fans bekam.

Lesen Sie auch:
Auf Marcus Mann wartet noch viel Arbeit.
Kader derzeit groß
Salzburgs Mann: „Dürfen keinen Tag verschenken“
20.06.2026
So viel kostete er
Erster Auftritt für Salzburgs Neuzugang Boma
23.06.2026

Geschäftsführer Stephan Reiter ergänzte, dass man nicht nur an die erfolgreiche Vergangenheit anschließen, sondern auch in Zukunft neue Geschichten schreiben wolle. Also, um im Musik-Jargon zu bleiben: mit „Rock ’n’ Röhl“!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Red Bull Salzburg
25.06.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Sportkrone Inside
Ronaldo schreibt Geschichte – Modric im 200er-Klub
Krone-WM-Studio
Ronaldo hält Druck stand – Englands Motor stockt
Sport Tv Logo
Hier im Video!
WM-Tagebuch, Tag 18: Elvis-Chor und VAR-Einblicke
Goldtor von Munoz
Kolumbien – DR Kongo 1:0! Die Highlights im Video
Ronaldinho will es noch einmal wissen.
Mit 46 Jahren
Comeback! Ronaldinho unterschreibt bei Italo-Klub
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Kult-Wirt und Freundin bei Motorradunfall getötet
199.795 mal gelesen
Der Betreiber des Schladminger Almrausch starb.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
120.072 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
116.459 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Kolumnen
Wenn Kanzler-Elf auf Reisen geht, dann kostet das
1226 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1155 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1144 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf