Blütenmeer als ganzer Stolz von Zederhaus

Ist das nicht eine Pracht? Jedes Jahr am Johannestag, dem 24. Juni, werden in Zederhaus mit Blumengirlanden umwickelte Prangstangen durch den Ort getragen. Der Tag gilt in Zederhaus als höchster Feiertag im Jahr. Für eine einzige Stange werden bis zu 60.000 Blüten benötigt. Elf Prachtstücke stemmten unverheiratete Träger am Mittwoch. Die schwerste wiegt 82 Kilo. Und bei der Hitze war das klarerweise besonders beschwerlich.