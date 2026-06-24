Blütenmeer als ganzer Stolz von Zederhaus

In Zederhaus ist ein seltener Brauch immer noch lebendig: Jedes Jahr im Juni werden Prangstangen aus tausenden Blüten gebunden und dann durch den Ort getragen. Alle Vereine marschieren mit. Schon die kleinsten Träger sind stolz und ihre Eltern sowieso. Am kommenden Montag ist Muhr an der Reihe.
Ist das nicht eine Pracht? Jedes Jahr am Johannestag, dem 24. Juni, werden in Zederhaus mit Blumengirlanden umwickelte Prangstangen durch den Ort getragen. Der Tag gilt in Zederhaus als höchster Feiertag im Jahr. Für eine einzige Stange werden bis zu 60.000 Blüten benötigt. Elf Prachtstücke stemmten unverheiratete Träger am Mittwoch. Die schwerste wiegt 82 Kilo. Und bei der Hitze war das klarerweise besonders beschwerlich.
Mit erst sieben Jahren zählten auch Elias und Mathias schon zu den starken Burschen. Neben Pfarrer Peter Schwaiger marschierten alle Vereine aus dem Ort mit. Muhr ist die zweite Gemeinde, wo sich der seltene Brauch, hält: Dort wird sich kommenden Montag (29.) alles um die Prangstangen drehen.
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