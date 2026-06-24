Mitten im Feierabendverkehr: Obus touchierte Taxi

Die Salzburger sind Stau im Feierabendverkehr gewohnt. Ein Unfall mit einem Obus und einem Taxi unmittelbar vor dem Salzburger Landestheater verschärfte die Situation am Mittwochnachmittag jedoch noch einmal.
Auf der Kreuzung der Schwarzstraße und des Makartplatzes touchierte am Mittwochnachmittag ein Obus der Linie 1 beim Linksabbiegen ein Taxi. Das Auto wurde von dem Bus ein paar Meter mitgeschleift, ehe dieser mitten auf der Kreuzung zum Stillstand kam.
Ein Fahrstreifen wurde dabei komplett blockiert. Es bildete sich rasch in beide Richtungen Stau, der rund einen halben Kilometer zurückreichte.
Wie genau es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch nicht bekannt.
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