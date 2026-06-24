Katzen zu Tode gequält: Hinweise zu Tätern gesucht

In Zell am See in Salzburg wurden vergangene Woche zwei Katzen grausam misshandelt und zu Tode gequält aufgefunden. Den beiden Tieren war mit einem spitzen Gegenstand der Bauch aufgeschlitzt worden.
Eine Katze trieb im Zeller See. Ein zweites Tier lag mit ähnlichem Verletzungsmuster auf einem Gehsteig in der Nähe des Zeller Bahnhofs.
Die Polizei bestätigt, dass Ermittlungen wegen Tierquälerei laufen, und bittet um Hinweise. Der Verein Pinzgauer Tiernest setzt eine Ergreiferprämie von 2000 Euro aus.
In Tirol sorgt seit Mai die grausame Tötung von Kater „Schmotzer“ für Aufregung. Vier junge Männer, 16 bis 24 Jahre alt, sollen das wehrlose Tier mit einem Bolzenschussgerät und einer Schaufel gequält und schließlich mit einem Messer getötet haben. Die furchtbaren Handlungen filmten sie.
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