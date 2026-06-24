Katzen zu Tode gequält: Hinweise zu Tätern gesucht

In Tirol sorgt seit Mai die grausame Tötung von Kater „Schmotzer“ für Aufregung. Vier junge Männer, 16 bis 24 Jahre alt, sollen das wehrlose Tier mit einem Bolzenschussgerät und einer Schaufel gequält und schließlich mit einem Messer getötet haben. Die furchtbaren Handlungen filmten sie.