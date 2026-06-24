Lenker (32) geriet auf die Gegenfahrbahn und starb

Der Unfall am Dienstagnachmittag in Weitwörth beschäftigt die Staatsanwaltschaft. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wurde ein Sachverständiger eingesetzt. Gerhard Kronreif soll nun den Unfall rekonstruieren, bei dem ein Pkw-Lenker starb und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden...
Neue Details zum tödlichen Unfall vom Dienstagnachmittag: Die „Krone“ berichtete, dass ein Pkw auf der B156 in Weitwörth frontal in einen Lkw krachte, wobei der Pkw-Lenker noch an der Unfallstelle verstarb. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, handelte es sich bei dem Toten um einen Syrer (32). Dessen Beifahrer – auch Syrer (22) – und der weißrussische Lkw-Fahrer (35) wurden teils schwer verletzt.
Um den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren, wurde der Sachverständige Gerhard Kronreif von der Staatsanwaltschaft beauftragt. Er sagt: „Das Fahrzeug ist auf die Gegenfahrbahn geraten. Für die exakte Rekonstruktion des Unfallhergang wurden Spuren gesichert. Die Fahrzeugdaten werden noch ausgelesen.“
Ob es Unachtsamkeit oder überhöhte Geschwindigkeit waren, wollte Kronreif vor Abschluss seiner Ermittlungen nicht beantworten.
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