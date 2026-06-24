Lenker (32) geriet auf die Gegenfahrbahn und starb

Neue Details zum tödlichen Unfall vom Dienstagnachmittag: Die „Krone“ berichtete, dass ein Pkw auf der B156 in Weitwörth frontal in einen Lkw krachte, wobei der Pkw-Lenker noch an der Unfallstelle verstarb. Wie die Polizei am Mittwoch bekannt gab, handelte es sich bei dem Toten um einen Syrer (32). Dessen Beifahrer – auch Syrer (22) – und der weißrussische Lkw-Fahrer (35) wurden teils schwer verletzt.