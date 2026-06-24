Drogenlenker und Schrottauto aus Verkehr gezogen

Ein desolates Auto, zwei Drogenlenker und ein betrunkener Radfahrer beschäftigten Salzburgs Polizei am Dienstag. In Schallmoos, Lehen und auf der A1 griffen Beamte ein, nahmen Kennzeichen ab, stellten Führerscheine sicher und untersagten Weiterfahrten.
Schrottauto in Schallmoos
Dieses Auto durfte nicht weiterfahren: Polizisten stoppten am Dienstagvormittag in Salzburg-Schallmoos einen 19-jährigen Oberösterreicher mit einem völlig mangelhaften Pkw. Die Front war offenbar notdürftig geflickt, scharfkantige Teile ragten heraus. Ein Vorderreifen hatte zu wenig Profil, an der beschädigten Seitenwand war schon Gewebe zu sehen. Die Prüfstelle fand weitere Mängel. Kennzeichen und Zulassungsschein waren weg, zehn Anzeigen folgen.
Kokain, Cannabis, Opiate
Kurz darauf zog die Verkehrspolizei auf der A1 einen 45-jährigen Klein-Lkw-Lenker aus dem Verkehr. Er hielt die Spur nicht sauber und fuhr stark wechselnd schnell. Der Drogentest schlug auf Cannabis und Kokain an, der Arzt erklärte ihn für fahruntauglich. Am Nachmittag stoppte die Polizei in Schallmoos einen 33-jährigen Pongauer: Test positiv auf Cannabis, Kokain und Opiate. Auch er verlor vorläufig den Führerschein.
Radler mit Promille
In Lehen erwischten Beamte einen 37-jährigen Mountainbiker ohne Pflichtausrüstung. Der Alkotest zeigte 0,84 Promille. Weiterfahren durfte auch er nicht.
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