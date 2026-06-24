Drogenlenker und Schrottauto aus Verkehr gezogen

Kokain, Cannabis, Opiate

Kurz darauf zog die Verkehrspolizei auf der A1 einen 45-jährigen Klein-Lkw-Lenker aus dem Verkehr. Er hielt die Spur nicht sauber und fuhr stark wechselnd schnell. Der Drogentest schlug auf Cannabis und Kokain an, der Arzt erklärte ihn für fahruntauglich. Am Nachmittag stoppte die Polizei in Schallmoos einen 33-jährigen Pongauer: Test positiv auf Cannabis, Kokain und Opiate. Auch er verlor vorläufig den Führerschein.