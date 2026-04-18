ORF über BBC bis RAI
Der Staatsfunk steckt in ganz Europa in der Krise
Sender im parteipolitischen Würgegriff. Rundfunk-Chefs, die mehr vom Parteibuch als ihrer Qualifikation zehren. Seher, die zahlen, aber nicht mitreden dürfen. Was für den ORF zutrifft, gilt auch für den Staatsfunk in vielen anderen Ländern Europas. Krone+ wagt den kritischen Rundblick.
Quer durch Europa kriselt es bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten. Die Gründe dafür sind vielfältig, von hausgemacht bis fremdverschuldet. Viele Seher rezipieren die staatlichen Sender als Sprachrohr ihrer jeweiligen Regierung. Der Vorwurf, es fehle an politischer Unabhängigkeit und kritischem Journalismus, trifft ARD, BBC oder die RAI gleichermaßen. Die Sender seien Selbstbedienungsläden für die Wichtigen, es herrsche ungenierte Freunderlwirtschaft und Verantwortungslosigkeit. Der Vertrauensverlust in der Bevölkerung ist gewaltig.
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