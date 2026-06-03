Crash auf Fernpassstraße fordert zwei Verletzte

Viel Sachschaden, eine erhebliche Ölspur und zwei Leichtverletzte. So lautet die Bilanz nach einem Unfall auf der Fernpassstraße B179 im Tiroler Bezirk Reutte. Vermutlich aus medizinischen Gründen hatte ein Deutscher (20) die Kontrolle über seinen Pkw verloren.
Ereignet hat sich der Unfall am Mittwoch gegen 13.45 Uhr. Der 20-Jährige fuhr mit dem Pkw auf der B179 in Richtung Deutschland. „Vermutlich aus medizinischen Gründen geriet er im Bereich einer leichten Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn“, heißt es von den Ermittlern der Polizei.
In weiterer Folge touchierte der Deutsche einen Pritschenwagen sowie einen Klein-Lkw.
27 Florianijünger rückten aus
Sowohl der Lenker als auch sein gleichaltriger Beifahrer zogen sich bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen zu. Von der Rettung wurden sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Die Insassen der anderen beiden Fahrzeuge hatten Glück und blieben unverletzt. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Reutte mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an. Die Florianijünger mussten „eine erhebliche Ölspur“ binden.
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