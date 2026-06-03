Crash auf Fernpassstraße fordert zwei Verletzte

27 Florianijünger rückten aus

Sowohl der Lenker als auch sein gleichaltriger Beifahrer zogen sich bei dem Unfall lediglich leichte Verletzungen zu. Von der Rettung wurden sie zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Reutte eingeliefert. Die Insassen der anderen beiden Fahrzeuge hatten Glück und blieben unverletzt. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Reutte mit fünf Fahrzeugen und 27 Einsatzkräften an. Die Florianijünger mussten „eine erhebliche Ölspur“ binden.