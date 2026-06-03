Hier fordern die Grünen jetzt ein Auto-Fahrverbot

Die Bauarbeiten rund um die S-Bahn-Stammstrecke ab Herbst werden heftig und in ganz Wien zu spüren sein: Autofahrer im Stau, für die Bim aber freie Fahrt? Ein neuer Vorstoß von den Grünen sorgt jetzt für Aufregung.
Die bevorstehende Mega-Sperre der S-Bahn-Stammstrecke ab September wirft ihre Schatten bereits längst voraus – und jetzt sorgt ein brisanter Vorschlag der Wiener Grünen für neuen Zündstoff. Um die Straßenbahnlinie O als wichtigste Ersatzverbindung zwischen Hauptbahnhof, Landstraße und weiter zum Praterstern zu beschleunigen, soll dafür tatsächlich ein Abschnitt im 3. Bezirk für Autos gesperrt werden!
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