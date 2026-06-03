Hier fordern die Grünen jetzt ein Auto-Fahrverbot

Die bevorstehende Mega-Sperre der S-Bahn-Stammstrecke ab September wirft ihre Schatten bereits längst voraus – und jetzt sorgt ein brisanter Vorschlag der Wiener Grünen für neuen Zündstoff. Um die Straßenbahnlinie O als wichtigste Ersatzverbindung zwischen Hauptbahnhof, Landstraße und weiter zum Praterstern zu beschleunigen, soll dafür tatsächlich ein Abschnitt im 3. Bezirk für Autos gesperrt werden!