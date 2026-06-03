„Titelgewinn wird kein Zuckerschlecken“

Titel Nummer vier fest im Blick! Triathlet Lukas Pertl (Tri Team Hallein) hat sich bei den Staatsmeisterschaften über die Sprintdistanz in Wien am Fronleichnam-Tag nichts weniger als den Sieg als Ziel gesetzt. Mit Peter Luftensteiner und Jelle Kaindl sind aber zwei starke Konkurrenten dabei. „Es wird sicher kein Zuckerschlecken“, betont Pertl deshalb. Auf das Event, bei dem auch Klubkollegin Linda Hehenwarter startet, freut er sich bereits besonders. Denn heuer werden die Staatsmeisterschaften im Rahmen der Sport Austria Finals ausgetragen, inklusive Siegerehrung am Rathausplatz. „Das ist eine coole Geschichte. Es werden mehr Leute zuschauen und das Starterfeld ist deshalb hochkarätiger“, sagt der 31-Jährige, der auf besondere Unterstützung setzen kann.