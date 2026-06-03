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„Titelgewinn wird kein Zuckerschlecken“

Salzburg: Sport-Nachrichten
03.06.2026 20:30
Lukas Pertl hat heute den Staatsmeistertitel im Visier, danach die Olympia-Quali.
Lukas Pertl hat heute den Staatsmeistertitel im Visier, danach die Olympia-Quali.(Bild: Privat)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Triathlet Lukas Pertl greift Donnerstag bereits nach seinem vierten Staatsmeistertitel auf der Sprintdistanz. Die Austragung ist heuer attraktiver. Seine Tochter und Frau sind als größte Fans vor Ort dabei.

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Titel Nummer vier fest im Blick! Triathlet Lukas Pertl (Tri Team Hallein) hat sich bei den Staatsmeisterschaften über die Sprintdistanz in Wien am Fronleichnam-Tag nichts weniger als den Sieg als Ziel gesetzt. Mit Peter Luftensteiner und Jelle Kaindl sind aber zwei starke Konkurrenten dabei. „Es wird sicher kein Zuckerschlecken“, betont Pertl deshalb. Auf das Event, bei dem auch Klubkollegin Linda Hehenwarter startet, freut er sich bereits besonders. Denn heuer werden die Staatsmeisterschaften im Rahmen der Sport Austria Finals ausgetragen, inklusive Siegerehrung am Rathausplatz. „Das ist eine coole Geschichte. Es werden mehr Leute zuschauen und das Starterfeld ist deshalb hochkarätiger“, sagt der 31-Jährige, der auf besondere Unterstützung setzen kann.

„Die ganze Familie ist dabei“, spricht er Tochter Ella und Frau Lea an. Sein einjähriges Kind war zwar zum Anfeuern schon dabei, bekommt jetzt aber mehr mit. „Jetzt wird es für sie schon interessanter“, lacht der stolze Vater, der in nächster Zeit selten daheim sein wird.

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Die Staatsmeisterschaften dienen als Generalprobe vor dem Start in die Olympia-Quali kommende Woche. „Wir (Trainer Peter Leo und er) haben alles darauf ausgelegt, es war sehr umfangreich.“ Zuletzt war der Pongauer leicht angeschlagen, ist jetzt wieder bei hundert Prozent. „Ich fühle mich bereit“, erklärt Pertl, der unbedingt 2028 nach Los Angeles möchte.

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