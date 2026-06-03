Bodensee: Frauenleiche konnte identifiziert werden

Nach dem Fund einer leblosen Person am Montag im Bodensee vor Güttingen (Kanton Thurgau) herrscht nun Klarheit über deren Identität. Wie die Ermittler der Kriminalpolizei Konstanz bekannt gaben, handelt es sich bei der Verstorbenen um eine 24 Jahre alte Frau aus dem baden-württembergischen Bodenseekreis. Nach derzeitigem Stand der Untersuchungen dürfte es sich um jene Person handeln, die in der Nacht auf Montag von der Fähre zwischen Meersburg und Konstanz über Bord gegangen war.
Obduktion angeordnet
Um die genaue Todesursache und den Hergang des tragischen Vorfalls lückenlos aufklären zu können, wurde von den Behörden eine Obduktion des Leichnams angeordnet. Parallel dazu ermittelt die Polizei auf Hochtouren.
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