Aus und vorbei! Thomas Müller von Ehefrau getrennt

Nach langem Gemunkel ist es jetzt offiziell geworden: Der deutsche Fußball-Star Thomas Müller und seine Frau, die Dressurreiterin Lisa Müller, sind nicht mehr zusammen!
Das bestätigte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, der „Bild“-Zeitung. Das Paar habe sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt, hieß es.
Seit Langem Spekulationen
Schon seit Monaten hatte es Spekulationen über die Beziehung der Müllers gegeben.
Der ehemalige Nationalkicker (36) spielt seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS.
Lisa Müller (36), die nicht mit nach Kanada gegangen und in Bayern geblieben war, kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam.
Die beiden hatten 2009 geheiratet.
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