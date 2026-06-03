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Aus und vorbei! Thomas Müller von Ehefrau getrennt

Fußball International
03.06.2026 20:57
Thomas Müller und seine (Noch?)Frau Lisa
Thomas Müller und seine (Noch?)Frau Lisa(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach langem Gemunkel ist es jetzt offiziell geworden: Der deutsche Fußball-Star Thomas Müller und seine Frau, die Dressurreiterin Lisa Müller, sind nicht mehr zusammen!

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Das bestätigte der Medienanwalt der beiden, Christian Schertz, der „Bild“-Zeitung. Das Paar habe sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt, hieß es.

Seit Langem Spekulationen
Schon seit Monaten hatte es Spekulationen über die Beziehung der Müllers gegeben.

Der ehemalige Nationalkicker (36) spielt seit dem vergangenen Sommer bei den Vancouver Whitecaps in der nordamerikanischen Profiliga MLS.

Thomas Müller und seine (Noch?)Frau Lisa
Thomas Müller und seine (Noch?)Frau Lisa(Bild: AFP/APA/Christof STACHE)

Lisa Müller (36), die nicht mit nach Kanada gegangen und in Bayern geblieben war, kümmert sich weiter um das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam.

Die beiden hatten 2009 geheiratet.

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