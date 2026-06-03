Lösung im Disput um Mexikos Aztekenstadion?

Die Karteninhaber waren mit ihrem Verband „Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas“ (AMTPP) sogar vor Gericht gezogen, um ihre Rechte geltend zu machen. Daraufhin hatten die FIFA und Ollamani das Mitbringen eigener Lebensmittel und Getränke untersagt und im Gegenzug Verpflegungspakete im Wert von Tausenden Dollar angeboten. Außerdem hatten sie mit Stadionverboten gedroht, sollten die Dauerkarten auf dem Zweitmarkt veräußert werden. Beide Maßnahmen scheiterten vor Gericht.