So erwacht Heiligenblut aus Dornröschenschlaf

Heiligenblut ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Allein die gotische Wallfahrtskirche und die Großglockner-Hochalpenstraße ziehen jährlich unzählige Besucher in den Ort, der am Fuße des Großglockners – dem höchsten Berg Österreichs – liegt. Doch für das schneesichere Skigebiet selbst sah es, wie mehrfach berichtet, in den vergangenen Jahren nicht rosig aus. Vor gut drei Jahren drohte sogar die Schließung. Doch diese Krisenzeit wollen die neuen Eigentümer hinter sich lassen.