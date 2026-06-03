So erwacht Heiligenblut aus Dornröschenschlaf

Aufbruchsstimmung in einem der höchstgelegenen Skigebiete Österreichs: Nach einem jahrelangen Tief und einem drohenden Ende will man das Kärntner Skigebiet Heiligenblut nun wieder zum Aufblühen bringen. Welche Pläne die neuen Eigentümer haben …
Heiligenblut ist weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Allein die gotische Wallfahrtskirche und die Großglockner-Hochalpenstraße ziehen jährlich unzählige Besucher in den Ort, der am Fuße des Großglockners – dem höchsten Berg Österreichs – liegt. Doch für das schneesichere Skigebiet selbst sah es, wie mehrfach berichtet, in den vergangenen Jahren nicht rosig aus. Vor gut drei Jahren drohte sogar die Schließung. Doch diese Krisenzeit wollen die neuen Eigentümer hinter sich lassen.
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