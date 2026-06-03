Zwangsabstieg! Deutscher Kultklub verliert Lizenz

Das große Bangen beim TSV 1860 München hat ein Ende gefunden – allerdings kein gutes: Dem deutschen Traditionsklub, in der 3. Liga heuer auf Rang 8 gelandet, ist wegen eines nicht rechtzeitig erbrachten Liquiditätsnachweises die Lizenz entzogen worden, was den Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern nach sich zieht!