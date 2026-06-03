Womit ein echtes Sexsymbol seine Füße schmückte

Zum 100. Geburtstag von Marilyn Monroe fanden die Lieblingsschuhe der Hollywood-Ikone den Weg nach Niederösterreich. Im Marchfelderhof sorgten die millionenschweren Erinnerungsstücke für ehrfürchtiges Staunen.
Ein Hauch von Hollywood wehte jetzt durch das weite Land – genauer: durch den Marchfelderhof. Denn im Promi-Treffpunkt in Deutsch-Wagram gedacht man einer wahren Ikone der US-Filmmetropole: Marilyn Monroe, die dieser Tage ihren 100. Geburtstag gefeiert hätte.
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