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Angriff beim Wandern

Slowake (36) überlebt Bärenattacke schwer verletzt

Ausland
03.06.2026 12:37
In der Slowakei hat ein Braunbär einen Wanderer attackiert und schwer verletzt. (Symbolbild)
In der Slowakei hat ein Braunbär einen Wanderer attackiert und schwer verletzt. (Symbolbild)(Bild: Frank - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

In der Slowakei ist es am Dienstag erneut zu einem gefährlichen Zwischenfall mit einem Braunbären gekommen. Ein Wanderer wurde in der Ortschaft Stranavy von einem Muttertier angefallen und durch Bisse schwer verletzt.

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„Wir haben den 36 Jahre alten Patienten mit Verletzungen im Halsbereich per Hubschrauber ins Krankenhaus in Zilina geflogen“, teilte eine Sprecherin der Rettung mit. Die Attacke ereignete sich an einem Waldrand.

Der Mann hat zwar zahlreiche Verletzungen erlitten, befindet sich inzwischen aber in stabilisiertem Zustand. Während des Angriffs soll er auch zwei Jungtiere in der Nähe gesehen haben. Diese wollte die Bärenmutter wohl verteidigen.

Die Behörden riefen die Bevölkerung dazu auf, das Gebiet möglichst zu meiden. Außerdem wurde eine sogenannte Fotofalle aufgestellt, um ein neuerliches Auftauchen des Tieres rasch bemerken zu können.

1200 frei lebende Bären in der Slowakei gezählt
Nach der letzten offiziellen Zählung, die im Jahr 2022 veröffentlicht wurde, gibt es in der Slowakei rund 1200 frei lebende Bären. Die Tiere gehen normalerweise Menschen aus dem Weg, wenn sie sie rechtzeitig bemerken.

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Bei überraschendem Zusammentreffen oder wenn Muttertiere ihre Jungen gefährdet sehen, können sie jedoch angreifen. Einzelne Zusammenstöße endeten in den vergangenen Jahren tödlich.

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