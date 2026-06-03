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Vor Basketball-Finale

Er hält die Hoffnungen der Bulls in seinen Händen

Sport-Mix
03.06.2026 18:30
Vitaliy Zotov (li.) ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Kapfenberg Bulls.
Vitaliy Zotov (li.) ist Dreh- und Angelpunkt im Spiel der Kapfenberg Bulls.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Die Kapfenberg Bulls sind am Donnerstag (18) in Oberwart zum Siegen verdammt, denn sonst krallen sich die burgenländischen Basketballer den dritten Meistertitel in Serie krallen. Spielmacher Vitaliy Zotov will das verhindern und am liebsten in seiner ersten Saison in der Steiermark selbst jubeln. Fanliebling ist er ohnehin schon.

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Spielmacher auf dem Feld. Anführer auf dem Parkett und auch in der Kabine. Publikumsliebling. Vitaliy Zotov hat sich in Kapfenberg in nur wenigen Monaten in die Herzen der Basketball-Fans gespielt. Nach dem letzten Finalspiel am Samstag gegen Oberwart stürmten unmittelbar nach der Schlusssirene zahlreiche Kinder zum ukrainischen Nationalspieler und sicherten sich Autogramme und Selfies.

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