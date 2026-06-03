Er hält die Hoffnungen der Bulls in seinen Händen

Spielmacher auf dem Feld. Anführer auf dem Parkett und auch in der Kabine. Publikumsliebling. Vitaliy Zotov hat sich in Kapfenberg in nur wenigen Monaten in die Herzen der Basketball-Fans gespielt. Nach dem letzten Finalspiel am Samstag gegen Oberwart stürmten unmittelbar nach der Schlusssirene zahlreiche Kinder zum ukrainischen Nationalspieler und sicherten sich Autogramme und Selfies.