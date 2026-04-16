„Ich musste ihm helfen – egal, ob ich draufgehe“

Wilde Szenen spielten sich Mittwochmittag am Linzer Südbahnhofmarkt direkt vor den Augen von Gernot Landsfried ab. Der Gastronom musste mitansehen, wie ein 30-Jähriger mit einer Axt mindestens zehnmal auf einen 40-jährigen Security einschlug. Die „Krone“ sprach mit dem Mann, der den Täter vertrieb und verfolgte.