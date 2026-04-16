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Axt-Attacke am Markt

„Ich musste ihm helfen – egal, ob ich draufgehe“

Oberösterreich
16.04.2026 07:00
Augenzeuge Gernot Landsfried im „Krone“-Gespräch.
Augenzeuge Gernot Landsfried im „Krone“-Gespräch.(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von Jürgen Pachner
Porträt von Philipp Zimmermann
Von Jürgen Pachner und Philipp Zimmermann

Wilde Szenen spielten sich Mittwochmittag am Linzer Südbahnhofmarkt direkt vor den Augen von Gernot Landsfried ab. Der Gastronom musste mitansehen, wie ein 30-Jähriger mit einer Axt mindestens zehnmal auf einen 40-jährigen Security einschlug. Die „Krone“ sprach mit dem Mann, der den Täter vertrieb und verfolgte.

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Es war gegen 12 Uhr mittags, als Gernot Landsfried, Chef des Restaurants MA28 am Südbahnhofmarkt, Zeuge des grauenhaften Axtangriffs auf den 40-jährigen RLB-Security wurde.

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